Merkezefendi sezonun maçında

BASKETBOLSüper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın bir alt basamağındaki sonuncu Yalova Basket'le evinde önemli randevuya çıkacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da start alacak. Ligde normal sezonun bitimine 10 maç kala Denizli temsilcisinin 20 maçta 5 galibiyeti, Yalovaspor'un ise 4 galibiyeti bulunuyor.

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