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        Merkezefendi sezonun maçında

        BASKETBOLSüper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın bir alt basamağındaki sonuncu Yalova Basket'le evinde önemli randevuya çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:45
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        Merkezefendi sezonun maçında
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın bir alt basamağındaki sonuncu Yalova Basket'le evinde önemli randevuya çıkacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da start alacak. Ligde normal sezonun bitimine 10 maç kala Denizli temsilcisinin 20 maçta 5 galibiyeti, Yalovaspor'un ise 4 galibiyeti bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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