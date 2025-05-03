Denizli İdmanyurdu kupasına kavuşuyor

BÖLGESEL Amatör Lig 7'nci Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyerek 3'üncü Lig'e çıkmaya hak kazanan Denizli İdmanyurdu kupasına yarın Asarlıkspor'u ağırlayacağı son maçta kavuşacak. Başkarcı Şehit Sami Er Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Sahayı bayram yeri gibi süsleyecek Denizli temsilcisi kupayı havaya kaldırıp tarihinde ilk kez profesyonel lige çıkmanın sevincini yaşayacak. Denizlispor'un küme düşmesiyle kenti yeni sezonda 3'üncü Lig'de yalnız Denizli İdmanyurdu temsil edecek.

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