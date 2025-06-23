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        Otobüsteki kavgada gözaltına alınan kadın, adli kontrolle serbest

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüsünde tesettürlü bir kadın ile kadın yolculardan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:21 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:25
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        Otobüsteki kavgada gözaltına alınan kadın, adli kontrolle serbest
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüsünde tesettürlü bir kadın ile kadın yolculardan S.E. arasında yaşanan tartışma ve arbede sonrası, 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından gözaltına alınan S.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.E.'nin ifadesinde, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi.

        Olay, önceki gün Akkonak Mahallesi'nde Gerzele Mahallesi seferini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünde meydana geldi. Akkonak Parkı durağında yanında çocuğuyla otobüse binen tesettürlü kadın yolcu ile kadın yolculardan S.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. S.E., çocuğuyla otobüse binen diğer kadına "Defolun gidin. Siz kimsiniz? İstemiyoruz sizi. Çıkarın bunu buradan" dedi.

        Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine hakaret edip saldırırken kadınları otobüsteki diğer yolcular araya girerek ayırmaya çalıştı. Kadın yolcunun ağlayan çocuğunu ise diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan arbede, otobüsteki başka yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İki kadın ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanlığı, Denizli'de iki yolcunun kavga ettiği olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Denizli'de meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler incelenmiştir. Halk otobüsü içerisinde iki kadın arasında meydana gelen olayda; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; 'Kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılarak, tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden şüpheli S.E. adlı şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada ‘Otobüste tesettürlü kadına hakaret: Arbede yaşandı’ başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Denizli’de gerçekleşen olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu olayda mağdur olan anne ile görüşme gerçekleştirilmiş olup hem anne hem de çocuğu için psikososyal destek planlaması yapılmıştır. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan hukuki sürece müdahil olacak ayrıca ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunarak, Bakanlık olarak olayın yakın takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

        Bugün adliyeye sevk edilen S.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.E.'nin ifadesinde, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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