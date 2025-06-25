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        Merkezefendi'nin yıldızını Erokspor kaptı

        BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'te takımın geçen sezon kümede kalmasına büyük katkı yapan Egehan Arna, ligin yeni ekiplerinden Esenler Erokspor ile anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:10
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        Merkezefendi'nin yıldızını Erokspor kaptı
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        BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'te takımın geçen sezon kümede kalmasına büyük katkı yapan Egehan Arna, ligin yeni ekiplerinden Esenler Erokspor ile anlaştı. Antrenörlük görevine Ufuk Sarıca'yı getirerek iddialı bir kadro kurmak için hamleler yapan İstanbul ekibi, 28 yaşında, 2.03 boyundaki forveti kadrosuna kattı. Egehan Arna sezon ortasında Bahçeşehir Koleji'nden düşme potasında son sıradayken transfer olduğu Denizli ekibi Merkezefendi'de 15 maçta 14.3 sayı, 5.5 ribaund, 4.1 asist ortalamalarıyla oynayıp takımın kurtuluşunda çok önemli rol aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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