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        Ters yöne giren otomobille kamyonun çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü, 3 yaralı

        DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde girdiği ters yönde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Saime Gökçen Yıldız (20) hayatını kaybetti, babası Gökhan (49) ve annesi Nihal (48) ile kardeşi İrem Gülçin Yıldız yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:20 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:25
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        Ters yöne giren otomobille kamyonun çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü, 3 yaralı
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        DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde girdiği ters yönde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Saime Gökçen Yıldız (20) hayatını kaybetti, babası Gökhan (49) ve annesi Nihal (48) ile kardeşi İrem Gülçin Yıldız yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Denizli-Aydın Otoyolu'nda meydana geldi. Dinlenme tesisinden çıkıp, ters yöne giren Saime Gökçen Yıldız'ın kullandığı 80 FZ 853 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Necmettin Karataş (50) yönetimindeki 35 JZ 769 plakalı kamyon çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü kızı Saime Gökçen Yıldız’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldız’ın yaralanan babası Gökhan ve annesi Nihal Yıldız ile kardeşi İrem Gülçin Yıldız (18) ise ambulansla Denizli Devlet ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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