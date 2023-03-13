Denizli'de İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü programları düzenlendi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin merkez ilçelerinden Pamukkale ile Buldan ve Kale ilçelerinde İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programları düzenlendi.

Pamukkale ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı.

Programın sonunda kent genelinde okullarda yapılan resim, şiir, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törene Vali Vekili Abdullah Etil, 11. Komando Tugay Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

- Buldan ve Kale'de de program düzenlendi

Buldan ilçesindeki program, İbrahim-Filiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.



Programa, Buldan Kaymakamı Tayfun Deli, Belediye Başkanı Vekili Musa Çetinel, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel, İlçe Jandarma Komutanı Bekir Cinkara, Milli Eğitim Müdürü Ömer Kölemen ve öğrenciler katıldı.



Kale ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tören ise Kaymakam Mücahit Enes Yıldız ve Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



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