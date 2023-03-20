Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 498 gram esrar, 282 gram metamfetamin, 54 ecstasy, 49 gram eroin, 60 sentetik hap, 1 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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