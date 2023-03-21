Denizli'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Selçukbey Mahallesi 744 Sokak'ta bulunan Açelya Sitesindeki bir apartmanın 4. katında yaşayan Neşe Gün (54), henüz belirlenemeyen bir sebeple balkondan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gün'ün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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