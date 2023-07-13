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        Türkiye'nin kekik üretim merkezi Denizli'de hasat başladı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 14:50
        Türkiye'nin kekik üretim merkezi Denizli'de hasat başladı

        DENİZLİ (AA) - Türkiye'de üretilen kekiğin yaklaşık yüzde 90'ını tek başına karşılayan Denizli'de hasat başladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Güney, Pamukkale, Buldan, Bekilli ve Çal ilçelerindeki 200 bin dekar alanda kekik üretimi yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, önceki yıllarda ticareti yapılan kekiğin önemli bir kısmı doğadan toplanırken özellikle 2000'li yıllardan sonra İzmir kekiği olarak bilinen türün Denizli'de tarlada yetiştirildiğini belirtti.

        Çınar, Denizli'yi tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminde merkez haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise kekik konusunda dünyanın bir numarası olduklarını, kaliteli ürünle fiyat politikasına da katkı sağladıklarını anlattı.

        Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut da kekikteki bu üretim liderliğini korumak istediklerini vurguladı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarlada kekik hasadı yaptı. ​​​​​​​

        Önemli bir kekik üretim merkezi olan Denizli, bu üründe Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 90'lık kısmını karşılıyor.

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