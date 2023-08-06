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        Denizli'de eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu öldüren kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:52
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        Denizli'de eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu öldüren kişi gözaltına alındı
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde tartıştığı eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu evinin balkonunda bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yaka Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin ikinci katında yaşayan inşaat işçisi Ümit Mutlu A. (26) ile eşi Büşra A. (24) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından Ümit Mutlu A, balkona kaçan eşi ve eşinin önceki evliliğinden olan oğlu H.G'yi (4) bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Büşra A. ile oğlu H.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anne ile oğlunun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis zanlıyı gözaltına aldı.

        Ailenin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında Kahramanmaraş'tan Denizli'ye geldiği ve Tavas'a yerleştiği öğrenildi.

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