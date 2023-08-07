Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Denizli'deki trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'deki trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 1 Temmuz'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi, kurtarılamadı.

        Denizli - Aydın kara yolu Cumhuriyet Mahallesi'nde Bayram A'nın kullandığı 09 DK 245 plakalı otomobille çarpışan 35 ZA 211 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Çullu, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Uşak'taki özel bir hastaneye sevk edilen Çullu, 37 gündür tedavisinin sürdüğü yoğun bakım ünitesinde dün yaşamını yitirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Kurban dolandırıcılığında rekor hapis istemi!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Yine aynı kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Avrupa rakiplerimiz belli oluyor!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        Kendisini dolandıran kişileri trafikte kovaladı!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        İki kuzene akraba kurşunu! Biri hayatını kaybetti
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        Kuzey Kore lideri Kim'den 'silahlanma' mesajı
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Slovenya'da sel faciası
        Slovenya'da sel faciası
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular

        Benzer Haberler

        Denizli'de düğün konvoyundaki zincirleme kaza güvenlik kamerasında
        Denizli'de düğün konvoyundaki zincirleme kaza güvenlik kamerasında
        Denizli'de bir genç evinde ölü bulundu
        Denizli'de bir genç evinde ölü bulundu
        Eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        Eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü
        Denizli'de eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu öldüren kişi gözaltına alındı
        Denizli'de eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu öldüren kişi gözaltına alındı
        Denizlispor'da Başkan Uz sessizliğini bozdu
        Denizlispor'da Başkan Uz sessizliğini bozdu
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Justin Robinson'u transfer etti
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Justin Robinson'u transfer etti