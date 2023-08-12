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        Denizli'de devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 13:59
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        Denizli'de devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktörün eğimli arazide devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Gölcük Mahallesi'nde Leyla Ç'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak eğimli arazide devrildi.

        Kazada sürücü ile kızı Cansu Ç. ve kayınvalidesi Hanım Ç. yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanım Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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