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        Denizli'de dinlenme tesisindeki kavga güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:50
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        Denizli'de dinlenme tesisindeki kavga güvenlik kamerasında
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 16 Ağustos'ta bir dinlenme tesisinde 6 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla sonuçlanan kavga, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Alınan bilgiye göre, dinlenme tesisinde ücretsiz şekilde yemek yemek isteyen tur otobüsü şoförü A.K. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

        Otobüsün muavin ve sürücülerinin de dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Kavgada 6 kişi, hafif şekilde yaralandı. Kavgaya karışan 20 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. İki grup birbirinden şikayetçi oldu. Şüpheliler, işlemin ardından serbest bırakıldı.

        Kavga anı, dinlenme tesisinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kamera kaydında, iki grubun birbirine girdiği, olayda sopaların da kullanıldığı görülüyor.

        Öte yandan dinlenme tesisi sahibi Birol Konak, AA muhabirine, çalışanlarına hakaret edildiğini öne sürerek, "Arkadaşlarımız sürücüyü dışarıya davet etmişler ancak o çıkmamış. Sonrasında da istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Şikayetçi olduk." dedi.

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