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        Denizli'de kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 07:07 Güncelleme: 02.09.2023 - 07:15
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        Denizli'de kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü, çok sayıdaki kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti.

        Kazada yaralananlar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan, otobüsün düğüne giden kişileri taşıdığı öğrenildi.

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