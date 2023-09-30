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        Denizli'deki fabrikadan teslim aldığı gazozları satmaya çalışan nakliyeci tutuklandı

        Denizli'de bir fabrikadan teslim aldığı 27 bin şişe gazozu kendisine verilen adres yerine başka bir depoya götürdüğü ve ürünlerin bir bölümünü de sattığı iddia edilen nakliyeci tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 13:08 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:20
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        Denizli'deki fabrikadan teslim aldığı gazozları satmaya çalışan nakliyeci tutuklandı
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        Denizli'de bir fabrikadan teslim aldığı 27 bin şişe gazozu kendisine verilen adres yerine başka bir depoya götürdüğü ve ürünlerin bir bölümünü de sattığı iddia edilen nakliyeci tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, girişimciler Muhammet İbili ve Yaşar Güner, Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi'ndeki fabrikada ürettirdikleri ve yeni bir markayla ilk kez piyasaya sunulacak gazozların nakliyesi için telefonla ulaştıkları kamyon garajından yönlendirilen Y.E. ile anlaştı.

        Y.E. fabrikadan kamyonla teslim aldığı 27 bin şişe gazozu İbili ve Güner'in bildirdiği İzmir'in Selçuk ilçesindeki depoya götürmedi. Girişimciler jandarmaya başvurdu.

        Jandarma Suç Araştırma Timi, düzenlediği operasyonla şüpheli Y.E. ile Y.E'ye yardım ettiği öne sürülen arkadaşı A.A'yı bir otelde gözaltına adı. Gazozların 3 bin 600 şişelik bölümünün satıldığı tespit edilirken kalanı İzmir'in Buca ilçesindeki bir depoda ele geçirildi.

        Kamyonun plakasının sahte olduğu, gerçek plakaya uydurmak için aracın renginin değiştirildiği de belirlendi.

        İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E. tutuklandı, A.A. ise serbest bırakıldı.

        Girişimcilerden Muhammet İbili, yaptığı açıklamada, piyasaya yeni bir ürünü piyasaya sunmaya hazırlanırken dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldıklarını belirterek operasyonu gerçekleştiren jandarmaya teşekkür etti.

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