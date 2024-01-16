Denizli'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Değirmenönü Mahallesi Meserret Sokak'taki müstakil evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan anne ve 2 çocuğu alevleri fark ederek kısa sürede binadan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

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