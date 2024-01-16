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        Denizli'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 06:47 Güncelleme: 16.01.2024 - 06:47
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        Denizli'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Değirmenönü Mahallesi Meserret Sokak'taki müstakil evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın sırasında evde bulunan anne ve 2 çocuğu alevleri fark ederek kısa sürede binadan çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

        Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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