Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de midibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 21:08 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de midibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Karakurt Mahallesi 3. Sokak'ta M.A.B idaresindeki 20 YE 472 plakalı otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada karşı yönden gelen S.Y. yönetimindeki 20 AKC 23 plakalı tekstil işçilerini taşıyan midibüsle çarpıştı.

        Sürüklenen midibüs, tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücü ve 5 yolcuyu midibüsten çıkardı.

        Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan kazayı, çevredeki güvenlik kamerası kaydetti. Görüntüde, yoldan U dönüşü yapmaya çalışan otomobilin midibüse çarpması, ardından midibüsün devrilmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haydi Fenerbahçe Beko! Final için...
        Haydi Fenerbahçe Beko! Final için...
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları

        Benzer Haberler

        Evinin balkonundan düşüp, öldü
        Evinin balkonundan düşüp, öldü
        Denizlispor'da aday çok
        Denizlispor'da aday çok
        Denizli'de balkondan düşen genç öldü
        Denizli'de balkondan düşen genç öldü
        Denizli'de, lisede hayır için dağıtılan tavuk- pilavdan zehirlenen 24 öğren...
        Denizli'de, lisede hayır için dağıtılan tavuk- pilavdan zehirlenen 24 öğren...
        Karşı şeride geçen otomobilin çarptığı otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırd...
        Karşı şeride geçen otomobilin çarptığı otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırd...
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı