Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ümit Yeşildağ'ın (35) kullandığı motosiklet, Dörteylül Mahallesi Akçeşme mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü Yeşildağ, kaldırıldığı Buldan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yeşildağ'ın İstanbul'da astsubay olarak görev yaptığı, tatil için memleketi Buldan'a geldiği öğrenildi.
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