Denizli'de firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 38 ayrı "hırsızlık ve konut dokunulmazlığı" suçundan hakkında kesinleşmiş 46 yıl 15 gün hapis cezası olan firarinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.