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        Denizli'de iş insanlarına Afrika'da yatırım yapmanın avantajları anlatıldı

        Denizli'de, iş insanlarına yönelik "15 yılda Afrika bana ne öğretti" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 18:01 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:01
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        Denizli'de iş insanlarına Afrika'da yatırım yapmanın avantajları anlatıldı
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        Denizli'de, iş insanlarına yönelik "15 yılda Afrika bana ne öğretti" konulu konferans düzenlendi.

        Afrika İş Forumu ve Fuarı (AFEX) ve Denizli Ticaret Borsası iş birliği ile borsanın toplantı salonunda düzenlenen programda Türk-Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Başkanı Fatih Akbulut, 2009 yılından bu yana 37 farklı Afrika ülkesine yaptığı ziyaretleri anlattı.

        İş insanlarına Afrika'da iş yapmanın zorluk ve avantajlarıyla ilgili bilgiler veren Akbulut, deneyimlerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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