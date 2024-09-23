Denizli'de iş insanlarına Afrika'da yatırım yapmanın avantajları anlatıldı

İş insanlarına Afrika'da iş yapmanın zorluk ve avantajlarıyla ilgili bilgiler veren Akbulut, deneyimlerini aktardı.

Afrika İş Forumu ve Fuarı (AFEX) ve Denizli Ticaret Borsası iş birliği ile borsanın toplantı salonunda düzenlenen programda Türk-Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Başkanı Fatih Akbulut, 2009 yılından bu yana 37 farklı Afrika ülkesine yaptığı ziyaretleri anlattı.

Denizli'de, iş insanlarına yönelik "15 yılda Afrika bana ne öğretti" konulu konferans düzenlendi.

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