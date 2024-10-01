Denizli merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Denizli merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, karşılıksız çekler nedeniyle mağdur olanların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Denizli, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Aydın, Batman ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgah, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 22 sahte çek, senet fotokopileri, 10 firma imza kaşesi, 3 karşılıksız çek, 19 cep telefonu, 7 SIM kart ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.