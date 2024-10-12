Çivril'de 71 yaşındaki kişi bahçede ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan ve sabah ceviz toplamak için bahçeye giden Ahmet Çolak'tan (71) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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