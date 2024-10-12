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        Çivril'de 71 yaşındaki kişi bahçede ölü bulundu

        Denizli'nin Çivril ilçesinde ceviz toplamak için bahçeye giden kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:49
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        Çivril'de 71 yaşındaki kişi bahçede ölü bulundu
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde ceviz toplamak için bahçeye giden kişi ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan ve sabah ceviz toplamak için bahçeye giden Ahmet Çolak'tan (71) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bahçede yapılan aramada Çolak'ın cansız bedeni bulundu.

        Ağaçtan düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Çolak'ın cenazesi, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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