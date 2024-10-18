Denizli Büyükşehir Belediyesi 7. Kitap Fuarı başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Fuarın açılışı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı fuara gelenlerin güzel zaman geçireceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da fuara çok sayıda kitapevi ve yazarın katılacağını ifade etti.

Fuarın onur konuğu yazar Ahmet Ümit ise uygar bir ülke olmanın yolunun kültüre ve sanata ağırlık vermekten geçtiğini kaydederek, "Çocuklarımızın bedenini gıdayla besliyorsak ruhlarını da kitapla beslemeliyiz." dedi.