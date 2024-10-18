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        Denizli Büyükşehir Belediyesi 7. Kitap Fuarı başladı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:40
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        Denizli Büyükşehir Belediyesi 7. Kitap Fuarı başladı
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        Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

        Fuarın açılışı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

        CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı fuara gelenlerin güzel zaman geçireceğini söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da fuara çok sayıda kitapevi ve yazarın katılacağını ifade etti.

        Fuarın onur konuğu yazar Ahmet Ümit ise uygar bir ülke olmanın yolunun kültüre ve sanata ağırlık vermekten geçtiğini kaydederek, "Çocuklarımızın bedenini gıdayla besliyorsak ruhlarını da kitapla beslemeliyiz." dedi.

        Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri stantları gezerek yazarlarla sohbet etti.

        Fuar 27 Ekim'e kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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