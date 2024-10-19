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        AK Parti Kale İlçe Başkanlığına Yusuf Ercanlı tekrar seçildi

        AK Parti Kale İlçe Başkanlığına Yusuf Ercanlı tekrar seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:05
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        AK Parti Kale İlçe Başkanlığına Yusuf Ercanlı tekrar seçildi
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        AK Parti Kale İlçe Başkanlığına Yusuf Ercanlı tekrar seçildi.

        Esnaf Odası Toplantı salonunda düzenlenen kongreye; AK Parti Milletvekilleri Cahit Özkan ve Nülgün Ök'ün yanı sıra il başkanı Yücel Güngör katıldı.

        Tek adayın yer aldığı kongrede mevcut başkan Yusuf Ercan güven tazeledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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