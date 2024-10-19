AK Parti Kale İlçe Başkanlığına Yusuf Ercanlı tekrar seçildi
AK Parti Kale İlçe Başkanlığına Yusuf Ercanlı tekrar seçildi.
AK Parti Kale İlçe Başkanlığına Yusuf Ercanlı tekrar seçildi.
Esnaf Odası Toplantı salonunda düzenlenen kongreye; AK Parti Milletvekilleri Cahit Özkan ve Nülgün Ök'ün yanı sıra il başkanı Yücel Güngör katıldı.
Tek adayın yer aldığı kongrede mevcut başkan Yusuf Ercan güven tazeledi.
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