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        Denizli'de babası ve ağabeyini tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Tavas ilçesinde babası ve ağabeyini tüfekle öldürüp evlerini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:32
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        Denizli'de babası ve ağabeyini tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde babası ve ağabeyini tüfekle öldürüp evlerini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Aydoğdu Mahallesi'nde yangın çıkan evde baba ve oğlunun ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ilk ifadesinde suçunu itiraf eden ailenin diğer oğlu K.P'nin (28) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

        Dün Aydoğdu Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıkan yangında Süleyman P. (60) ve oğlu Muhammet P'nin (35) cesetleri bulunmuş, ilçe merkezinde gözaltına alınan ailenin diğer oğlu K.P, babası ve ağabeyini pazar günü tüfekle öldürüp bir gün sonra da evi yaktığını itiraf etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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