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        Denizli'deki orman yangınına müdahale devam ediyor

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:00
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        Denizli'deki orman yangınına müdahale devam ediyor
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri müdahale etti.

        Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmalar yeniden yoğunlaştı.

        Sarp ve dağlık arazide ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 48 personel, 11 araç, 16 arazöz, iş makineleri ve 2 helikopter katılıyor.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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