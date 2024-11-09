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        Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:43 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:43
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        Denizli'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ali İhsan Bayraktar (35) idaresindeki 34 KEP 242 plakalı otomobil, Oğuz Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı istikametten gelen A.K. yönetimindeki 45 ZU 666 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü Ali İhsan Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü A.K. sağlık ekiplerince Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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