Denizli'deki suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Denizli'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 11'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak çok sayıda suça karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.