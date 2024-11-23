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        Denizli'deki suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 11'i cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:18 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:18
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        Denizli'deki suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
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        Denizli'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 11'i cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak çok sayıda suça karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Kent merkezi ile bazı ilçelerdeki 11 adrese düzenlenen baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı, 5 ruhsatsız tabanca, 415 mermi, 2 tüfek, 23 bıçak ve bir çelik yelek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlamasıyla hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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