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        Denizli'de erkek arkadaşını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:12
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        Denizli'de erkek arkadaşını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Mert T, kız arkadaşı Rabia O'nun Saraylar Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

        Rabia O. tarafından göğsünden bıçaklanan Mert T, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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