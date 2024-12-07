Denizli'de otomobil koltuklarının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, koltukların içine gizlenmiş 226 parça halinde 28 bin 582 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 485 lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.