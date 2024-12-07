Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de otomobil koltuklarının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Denizli'de, otomobilinde koltukların içine gizlenmiş uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de otomobil koltuklarının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de, otomobilinde koltukların içine gizlenmiş uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdu.

        Araçta yapılan aramada, koltukların içine gizlenmiş 226 parça halinde 28 bin 582 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 485 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!

        Benzer Haberler

        Denizli Valisi Coşkun'dan Kale ilçesine ziyaret
        Denizli Valisi Coşkun'dan Kale ilçesine ziyaret
        Denizli'deki otobüs kazasında yaralanan İngiliz kadın 3 gün sonra öldü
        Denizli'deki otobüs kazasında yaralanan İngiliz kadın 3 gün sonra öldü
        Denizli'deki trafik kazasında yaralanan İngiliz yolcu hastanede hayatını ka...
        Denizli'deki trafik kazasında yaralanan İngiliz yolcu hastanede hayatını ka...
        Buldan'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheliye adli işlem yapıldı
        Buldan'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheliye adli işlem yapıldı
        Ömrünü adadığı dokumacılıkta "Yaşayan İnsan Hazinesi" oldu
        Ömrünü adadığı dokumacılıkta "Yaşayan İnsan Hazinesi" oldu
        Denizli'de 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför...
        Denizli'de 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför...