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        Buldan'da deve güreşi etkinliği yapıldı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde deve güreşi festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:27 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:45
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        Buldan'da deve güreşi etkinliği yapıldı
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde deve güreşi festivali gerçekleştirildi.

        Doğan Mahallesinde düzenlenen etkinliği CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak ile vatandaşlar takip etti.

        Güreşlerin ardından dereceye giren deve sahiplerine ödül verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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