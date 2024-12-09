Buldan'da deve güreşi etkinliği yapıldı

Doğan Mahallesinde düzenlenen etkinliği CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak ile vatandaşlar takip etti.

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