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        Denizli'de otomobil park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:41 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:48
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        Denizli'de otomobil park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 ALC 837 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 20 AFE 498 plakalı hafif ticari araç ve 09 YF 324 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, araçlara çarpan otomobildeki yolcular Lütfiye F, Elif F. ve Buse Ö. yaralandı. Sürücü, olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

        Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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