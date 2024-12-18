Denizli'de otomobil park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı

Kazada, araçlara çarpan otomobildeki yolcular Lütfiye F, Elif F. ve Buse Ö. yaralandı. Sürücü, olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 ALC 837 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 20 AFE 498 plakalı hafif ticari araç ve 09 YF 324 plakalı otomobile çarptı.

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