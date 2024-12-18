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        Denizli'de 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 18:56 Güncelleme: 18.12.2024 - 18:56
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        Denizli'de 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

        Süleyman Demirel Bulvarı'nda dün meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülere göre, kontrolden çıkan otomobil park halindeki hafif ticari araç ile otomobile çarpıyor. Sürücü, indiği aracının arka kapısını açtıktan sonra yürüyerek uzaklaşıyor.

        Öte yandan, olaydan sonra polise teslim olan sürücü Ahmet F'nin (26), ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların ise tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildikleri belirtildi.

        Dün, Ahmet F.'nin kullandığı 20 ALC 837 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 20 AFE 498 plakalı hafif ticari araç ile 09 YF 324 plakalı otomobile çarpmış, kazada sürücünün annesi Lütfiye F. ile kardeşleri Elif F. ve Buse Ö. yaralanmıştı.

        Kaza sonrası olay yerinden yaya olarak uzaklaşan sürücü daha sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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