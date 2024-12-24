Kale'de yeni tütün depoları inşa edildi
Denizli'nin Kale ilçesinde tütün üreticileri için 5 yeni depo yapıldı.
Denizli'nin Kale ilçesinde tütün üreticileri için 5 yeni depo yapıldı.
Kale Belediyesi tarafından Karaköy Mahallesi'ne beş blok halinde tasarlanan depoların yapımı tamamlandı.
Belediye Başkanı Erkan Hayla, depoların üreticiye hayırlı olmasını temenni etti.
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