AK Parti Denizli İl Kongresi 10 Ocak'ta yapılacak
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, partisinin il kongresinin 10 Ocak'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, partisinin il kongresinin 10 Ocak'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.
Güngör yaptığı yazılı açıklamada, kongrenin Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenleneceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiğini ifade eden Güngör, Denizlilileri kongreye davet etti.
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