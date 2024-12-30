Denizli'de aynı gece 2 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde park halindeki 2 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde park halindeki 2 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sarayköy Otogarı'nda 19 Aralık gecesi farklı zaman aralığında park halindeki 2 motosikletinin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.
Polis, hırsızlık zanlısını evinde gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Motosikletler sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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