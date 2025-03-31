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        Denizli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Denizli'de düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde 8 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 15:31 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:31
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        Denizli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Denizli'de düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde 8 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

        Ekipler, 5 ayrı bölgede eş zamanlı yaptıkları çalışmalarda, 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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