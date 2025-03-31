Denizli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Denizli'de düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde 8 kişi yakalandı.
Denizli'de düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde 8 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, 5 ayrı bölgede eş zamanlı yaptıkları çalışmalarda, 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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