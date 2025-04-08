Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de tıra çarpan bisikletteki baba öldü, oğlu yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki tıra çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:53 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de tıra çarpan bisikletteki baba öldü, oğlu yaralandı
        ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki tıra çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.

        Suriyeli Bekir Akkam'un kullandığı elektrikli bisiklet, Dokuzkavaklar Mahallesi 249 Sokak'ta park halindeki tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan Akkam ile oğlu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Baba Akkam, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        Pişmiş etin üzerine çiğ et! O dönerciye inceleme!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Denizli'deki şehir ve acil durum hastanelerinin inşası devam ediyor
        Denizli'deki şehir ve acil durum hastanelerinin inşası devam ediyor
        Denizli'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'e koşuyor
        Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'e koşuyor
        Denizli'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kamerada
        Denizli'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kamerada
        Denizli'de ağıla giren kurt 22 koyunu telef etti
        Denizli'de ağıla giren kurt 22 koyunu telef etti
        AK Parti Milletvekili Tin, Acıpayam'daki fen lisesi inşaatını inceledi
        AK Parti Milletvekili Tin, Acıpayam'daki fen lisesi inşaatını inceledi