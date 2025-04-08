Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'deki şehir ve acil durum hastanelerinin inşası devam ediyor

        Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yapımı devam eden şehir ve acil durum hastanelerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'deki şehir ve acil durum hastanelerinin inşası devam ediyor
        ABONE OL

        Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yapımı devam eden şehir ve acil durum hastanelerinde incelemelerde bulundu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, şantiyelere giden Öztürk, ilgililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde yaklaşık 435 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 1000 yataklı Denizli Şehir Hastanesi ve 500 yataklı Acil Durum Hastanesiyle ilgili bilgi verdi.

        Öztürk, vatandaşların büyük heyecan ve merakla beklediği hastane inşaatlarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "1000 yatak kapasiteli, 219 yoğun bakım yatak sayısı, 35 ameliyathanesi, 286 poliklinik odası, 2052 araç kapasiteli otopark alanı ve 1 helikopter alanı ile yapımı 2027 de bitecek olan şehir hastanemizin inşaatı da devam ediyor. Denizli'miz en kısa zamanda gelişmiş tıbbi donanım, yeni açılacak özellikli hizmet birimleri ve nitelikli insan kaynağı ile hizmet verecek şehir hastanemize kavuşacak. Şehir Hastanemiz de bittiğinde bu alan toplam 1500 yatak kapasitesiyle, modern binalarıyla, tam donanımlı cihazlar ve kapsamlı sağlık kompleksleriyle sadece ilimize değil bölgemize de hitap edecek, hem de sağlık turizmi açısından önemli bir merkez konumunda olacaktır."

        Berna Öztürk, Acil Durum Hastanesinin yıl sonuna doğru tamamlanmasının ardından Denizli Devlet Hastanesini buraya taşıyacaklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş

        Benzer Haberler

        Denizli'de tıra çarpan bisikletteki baba öldü, oğlu yaralandı
        Denizli'de tıra çarpan bisikletteki baba öldü, oğlu yaralandı
        Denizli'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'e koşuyor
        Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'e koşuyor
        Denizli'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kamerada
        Denizli'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kamerada
        Denizli'de ağıla giren kurt 22 koyunu telef etti
        Denizli'de ağıla giren kurt 22 koyunu telef etti
        AK Parti Milletvekili Tin, Acıpayam'daki fen lisesi inşaatını inceledi
        AK Parti Milletvekili Tin, Acıpayam'daki fen lisesi inşaatını inceledi