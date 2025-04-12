Denizli'nin yetenekleri "Sesimiz emniyette" müzik yarışmasında hünerlerini gösterdi
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sesimiz emniyette" müzik yarışmasında finale kalan 10 yarışmacı hünerlerini sergiledi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sesimiz emniyette" müzik yarışmasında finale kalan 10 yarışmacı hünerlerini sergiledi.
İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "Sesimiz emniyette" müzik yarışmasının finali, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
200 müziksever arasından finale kalmaya hak kazanan 10 kişi, son kez sahne alarak seçtikleri şarkı ve türkülerini seslendirdi.
Yarışmacılar, katılımcılara keyifli ve duygu dolu anlar yaşattı.
Etkinlikte jüri olarak yer alan şarkıcı Kutsi de sevilen şarkılarını seslendirdi.
Yarışmada Şevket Çankaya birinci olurken, Işıl Özdemir ikinciliği ve Gizem Özdemir üçüncülüğü elde etti.
Çeşitli miktarda para ödülü kazanan yarışmacılara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.
Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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