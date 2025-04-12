Denizli'nin yetenekleri "Sesimiz emniyette" müzik yarışmasında hünerlerini gösterdi

Yarışmada Şevket Çankaya birinci olurken, Işıl Özdemir ikinciliği ve Gizem Özdemir üçüncülüğü elde etti.

Etkinlikte jüri olarak yer alan şarkıcı Kutsi de sevilen şarkılarını seslendirdi.

200 müziksever arasından finale kalmaya hak kazanan 10 kişi, son kez sahne alarak seçtikleri şarkı ve türkülerini seslendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "Sesimiz emniyette" müzik yarışmasının finali, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

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