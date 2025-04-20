Pamukkale'de turizm sıcak hava balonlarıyla "havalanıyor"

SEBAHATDİN ZEYREK - Doğal güzellikleri ve tarihi varlıklarıyla dünyaca üne sahip Pamukkale'yi kuş bakışı olarak havadan görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balon turlarına ilgi gösteriyor.

Türkiye'de sıcak hava bolunu uçuşu yapılan bölgelerden biri olan Pamukkale'de, 19 şirket 40 balonla hizmet veriyor. Yılın hemen hemen her günü havalanan balonlar hem yerli hem de yabancı ziyaretçileri cezbediyor.

Sıcak hava balonuyla havalananlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi kuş bakışı gezme imkanı buluyor.

Travertenler bölgesindeki uçuş noktalarına servis araçlarıyla gün doğmadan gelen turistler, burada önce balonların şişirilmesini bekliyor. Özel eğitim almış görevliler yardımıyla balonlara binenler, gün doğumunu ve beyaz travertenleri izleyip, Hierapolis Antik Kenti'nin ihtişamını farklı bir bakış açısıyla görüyor.

Bölgede 13 yıl önce başlayan balon turlara ilgi artarak devam ediyor. Pamukkale'de 2024 yılında 162 bin turist sıcak hava balon turuna katıldı.

- "Denizli, balon turizmiyle ön plana çıkmaktadır"

Denizli Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, AA muhabirine balon turlarına olan ilginin memnun edici olduğunu söyledi.

Turizmde balon, paraşüt, cayrokotper gibi hava araçlarının ilgi gördüğünü anlatan Otaklı, hava turlarına özellikle yurt dışından gelenlerin ilgi gösterdiğini kaydetti.

Otaklı, ülkenin önde gelen turizm noktalarından Denizli'nin balon turizmiyle de ön plana çıktığını ifade ederek, "Kapadokya'dan sonra en fazla balonla uçuş yapılan alan Pamukkale'dir. İnsanlar daha çok semadan Pamukkale'yi seyretmeyi çok arzu ediyor." dedi.

Kent turizminin hava araçlarıyla yapılan turlar sayesinde ivme kazandığını belirten Otaklı, "Pamukkale'deki balon turları turistler için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bunun Pamukkale turizmine ciddi bir katkı sağladığını düşünüyorum. Talep arttığı takdirde bunların önü açılacaktır." diye konuştu.

Bölgede balon turu hizmeti veren şirketin sahibi Nevzat Köse de ilginin artarak devam ettiğini söyledi.