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        Denizli'de iş yeri önündeki "park yeri" kavgasında kadın müşteri yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kişi arasında "araç park etme" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, iş yerindeki kadın müşteri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:19
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        Denizli'de iş yeri önündeki "park yeri" kavgasında kadın müşteri yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kişi arasında "araç park etme" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, iş yerindeki kadın müşteri yaralandı.

        Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir mobilya dükkanına eşya indirmek isteyen B.H. ile aracını park etmek isteyen B.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. yanındaki tabancayla ateş etti. Bu sırada mobilya dükkanında müşteri olarak bulunan S.K. isimli kadın omzundan yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan B.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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