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        Denizli'de otomobilin traktöre çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 21:27 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:27
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        Denizli'de otomobilin traktöre çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Duran Kef'in kullandığı 20 GN 042 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında Remzi Kılıç idaresindeki 20 ADS 527 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sürücü Kef ile yanındakiler Hatice Turan ve Tuğba Kef, otomobilde sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki araç sürücüsü ile 2 yolcu Acıpayam Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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