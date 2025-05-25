Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de bahçede cesedi bulunan kişinin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı

        Denizli'nin Baklan ilçesinde bahçede her iki kulağı da kesilmiş halde ölü bulunan kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 17:35 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de bahçede cesedi bulunan kişinin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Baklan ilçesinde bahçede her iki kulağı da kesilmiş halde ölü bulunan kişinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

        Dağal Mahallesi'nde yaşadığı evin bahçesinde cesedi bulunan Halit Tire'nin (56) Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Tire'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ve kulaklarının hayvanlarca yenildiği tespit edildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 komşusu ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Yaşa Fenerbahçe"
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!

        Benzer Haberler

        Evinin bahçesinde cesedi bulunan çiftçinin kulaklarını ve yüzünü fareler ye...
        Evinin bahçesinde cesedi bulunan çiftçinin kulaklarını ve yüzünü fareler ye...
        Denizlispor'a 1 iyi, 1 kötü haber
        Denizlispor'a 1 iyi, 1 kötü haber
        Denizli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Denizli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        2 kulağı ve yüzünün bir kısmı kesilmiş halde ölü bulundu; kesik kulaklar bu...
        2 kulağı ve yüzünün bir kısmı kesilmiş halde ölü bulundu; kesik kulaklar bu...
        Denizli'de bahçede erkek cesedi bulundu
        Denizli'de bahçede erkek cesedi bulundu
        Denizli'de nikah salonlarında "25.05.2025" yoğunluğu yaşandı
        Denizli'de nikah salonlarında "25.05.2025" yoğunluğu yaşandı