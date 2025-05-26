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        Denizli'de günlük kiralanan eve gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan evde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:09 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:09
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        Denizli'de günlük kiralanan eve gizli kamera yerleştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan evde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki apartta kalan M.A'nın üçlü prize gizli kamera yerleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce gözaltına alınan işletme sahibi M.F. (48), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı M.F, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

        Evde yapılan aramada üçlü prize yerleştirilmiş, "casus kamera" olarak adlandırılan gizli kamera düzeneği ele geçirildi.

        Öte yandan çok sayıda kişinin uygunsuz görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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