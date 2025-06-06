Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Volkan İyem (27) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yeniköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, İyem'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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