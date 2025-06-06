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        Denizli'de motosikletlinin tek teker üstünde gitmesi görüntülendi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin önünü havaya kaldırarak ilerleyen sürücü, araç kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 22:43 Güncelleme: 06.06.2025 - 22:43
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        Denizli'de motosikletlinin tek teker üstünde gitmesi görüntülendi
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin önünü havaya kaldırarak ilerleyen sürücü, araç kamerasıyla kaydedildi.

        Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda bir sürücü motosikletin önünü havaya kaldırarak Süleyman Demirel Bulvarı'na kadar tek teker üzerinde ilerledi.

        Trafikte makas atarak da ilerleyen motosiklet sürücüsünün hem kendini hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, araç kamerasınca görüntülendi.

        Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

        Trafik ekiplerinin motosiklet sürücüsünün tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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