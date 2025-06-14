Denizli'de jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Denizli'de, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, burada yaptığı konuşmada, milletten aldıkları güçle görevlerini fedakarca yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar teşkilata hizmet eden büyükleri ve şehitleri minnetle andıklarını ifade eden Ayçiçek, "Teşkilatımız başarılarla dolu 186 yıla sahiptir. Türk jandarması kahramanca canı pahasına her türlü zor şartlarda, başta terörle mücadele olmak üzere her türlü suç ve unsuru ile mücadele etmektedir. Modern teknolojinin bütün imkanlarını etkin bir şekilde kullanan, milli, ahlaki ve hukuki değerlere sonuna kadar bağlı olan, üstün vazife anlayışıyla, büyük bir sorumluluk duygusu ile görevimizi yerine getirmenin çabası içerisindeyiz." dedi.

Daha sonra arama kurtarma ve narkotik köpeği gösteri yaptı, ardından yerli ve milli silahların tanıtıldığı törende ilgili alanlarda başarı gösteren jandarma personeline ödülleri takdim edildi.