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        Denizli'de jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Denizli'de, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:40 Güncelleme: 14.06.2025 - 18:40
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        Denizli'de jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Denizli'de, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, burada yaptığı konuşmada, milletten aldıkları güçle görevlerini fedakarca yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

        Bugüne kadar teşkilata hizmet eden büyükleri ve şehitleri minnetle andıklarını ifade eden Ayçiçek, "Teşkilatımız başarılarla dolu 186 yıla sahiptir. Türk jandarması kahramanca canı pahasına her türlü zor şartlarda, başta terörle mücadele olmak üzere her türlü suç ve unsuru ile mücadele etmektedir. Modern teknolojinin bütün imkanlarını etkin bir şekilde kullanan, milli, ahlaki ve hukuki değerlere sonuna kadar bağlı olan, üstün vazife anlayışıyla, büyük bir sorumluluk duygusu ile görevimizi yerine getirmenin çabası içerisindeyiz." dedi.

        Daha sonra arama kurtarma ve narkotik köpeği gösteri yaptı, ardından yerli ve milli silahların tanıtıldığı törende ilgili alanlarda başarı gösteren jandarma personeline ödülleri takdim edildi.

        Törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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