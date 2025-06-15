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        Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 19:33 Güncelleme: 15.06.2025 - 19:37
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        Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        M.G. (30) idaresindeki 35 PD 053 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Adak'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralı sürücü M.G. ile otomobilde bulunan A.N.G. (30), E.G. (23) ve O.A.G. (2), sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Yaralılardan A.N.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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