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        Denizli Emniyetinden, polisin özel aracıyla karıştığı trafik kazasına ilişkin açıklama:

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, mesai çıkışında özel aracıyla maddi hasarlı trafik kazasına karışan polis memuru ile tartıştığı sürücü yakınlarının birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 16.06.2025 - 09:59
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        Denizli Emniyetinden, polisin özel aracıyla karıştığı trafik kazasına ilişkin açıklama:
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, mesai çıkışında özel aracıyla maddi hasarlı trafik kazasına karışan polis memuru ile tartıştığı sürücü yakınlarının birbirlerinden şikayetçi oldukları bildirildi.

        Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde, Honaz İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurunun mesai sonrası özel aracıyla bir otomobille çarpışarak, maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı belirtildi.

        Kazanın ardından polis memuru ve sürücü yakınları arasında tartışma çıktığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kaza sonrası olay yerine gelen araç sürücüsü yakınları 2 şahıs ile polis memuru arasında tehdit, hakaret ve kasten yaralama olayı meydana gelmiş, polis merkezinde karşılıklı olarak şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Bahse konu olay ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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